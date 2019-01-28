Osmanlı dönemi kıyafetleri Bağcılar'da görücüye çıktı

Bağcılar'da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun 720. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan sergide, Osmanlı döneminin kıyafetleri görücüye çıktı. Dönemin kıyafetleri zarafetleriyle hayran bırakırken sergiden elde edilen bütün gelir, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun 720. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, Osmanlı kıyafetleri ve el sanatlarından oluşan bir sergi hazırladı. Açılışına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da katıldığı sergiye kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Osmanlıda kullanılan değişik motiflerden yararlanılıp günümüze modernize edilerek hazırlanan elbiseler, el örgüleri, takılar ve süs eşyasından oluşan ürünler “Osmanlı Kıyafetleri, El Sanatları ve Takı Sergisi” adı altında İstanbulluların beğenisine sunuldu. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda 01 Şubat 2019 tarihine kadar açık olacak sergi bir hafta boyunca kültür ve sanatseverler tarafından gezilebilecek. Satılan eserlerden elde edilecek gelir ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak. Öte yandan sergiye gelen minikler de unutulmadı. Osmanlı dönemi lezzetleri de sergiyi ziyaret eden minikler için özel olarak hazırlandı.

“Gelirleri Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklar”

Elde edilen gelirlerin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Burada bulunan kursiyerlerimiz ürettiğinde çok güzel sonuçlar ortaya çıktığını görüyoruz. Bu gün ise Osmanlı Haftası nedeniyle çok güzel eserler ortaya çıkarttılar. Buradaki eserlerin bu güne kadar aktarıldığı gibi bundan sona gelecek olan kuşağa aktarılması konusunda bu serginin önemli olacağını umuyorum. Burada üretilen eserlerin satılabileceği bahçemizde çok güzel stantlarımız ve ‘El emeği göz nuru' çarşımız bulunuyor. Ancak Osmanlı Haftası münasebetiyle eserlerden elde edilecek gelirlerini de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklar. Çok ince bir düşünce kendilerini bir kez daha kutluyorum” ifadelerini kullandı.

”Sergimiz 1 hafta boyunca ziyaretçilerimize açık”

Bağcılar Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kurs gören ve kendi tasarladığı kıyafetleri sergileyen Betül hayta, “Bir yıldır moda tasarım işi içerisindeyim. Burada aldığım kurs sonrasında Osmanlı Haftası nedeniyle hazırladığımız kıyafetleri sergiliyoruz. Kıyafetleri oluşturmak içi önce tasarladık, çizimini gerçekleştirdik daha sonra ise oluşturduk. Sergimizin gelirini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlamaya karar verdik. Sergimiz 1 hafta boyunca ziyaretçilerimize açık olacak” ifadelerini kullandım.

Sergide 7 TL'den 720 TL'ye kadar her bütçeye uygun yüzük, çanta, elbise, tablo ve benzeri ürünlerin satışından elde edilecek tüm gelir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.