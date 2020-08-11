İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmanlı Dönemi'nin güzel sanatları giyim koleksiyonunda

Osmanlı Dönemi’nin güzel sanatları hat, ebru, tezhip ve minyatür DeFacto 2020 Yaz Osmanlı Koleksiyonu’nda yerini aldı.

Osmanlı Dönemi'nin güzel sanatları hat, ebru, tezhip ve minyatür DeFacto 2020 Yaz Osmanlı Koleksiyonu'nda yerini aldı. Kadın ve erkek tasarımlarından oluşan koleksiyon beğenileri kazanıyor.



DeFacto, Osmanlı Dönemi'nin en güzel eserlerinden esinlenerek yeni bir koleksiyon hazırladı. Hat, ebru, tezhip ve minyatür sanatından ilham alınarak hazırlanan koleksiyon kadın ve erkek tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ebru Sanatçısı Ezgi Turan, Hattat Canan Turcan ve Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Ayşe Sözdemir'in imzasıyla hazırlanan desenler dönemin ruhunu 2020 yaz modasıyla harmanlıyor. Tişörtten gömleğe, kaftandan, eteğe, elbiseden bağcıklı pantolonlara geniş ürün yelpazesi ile beğeniye sunulan koleksiyonda dönemin şıklığını yansıtan bol ve dökümlü gömlekler erkeklerin, kaftanlar ise kadınların favorisi arasında yer alıyor.



Dünya sanat tarihine yön veren çizgilerle tasarlanan DeFacto Osmanlı Koleksiyonu'nun, markanın tüm mağazaları, mobil uygulaması ve web adresinde satışa sunulduğu aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.