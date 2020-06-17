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Osmanlı Park'ta bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor

Eyüpsultan Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ortak alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Bu kapsamda Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Osmanlı Park'ta tamirat, tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Osmanlı Park Nikah salonu ile ön kısmında bulunan ahşap zeminler sökülerek yenilendi. Ayrıca park içinde bulunan, zamanla bozulan betonarme alanlar ise kırılarak yeniden beton atıldı ve sıva çalışmaları yapıldı.

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