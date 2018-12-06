Osmanlı'da Savaş Esirleri adlı kitap raflarda

Fatma Sel Turhan'ın 18. yüzyılda Osmanlı'daki savaş esirlerinin durumunun tarihsel sürecini belgeler ışığında hazırladığı kitabı Osmanlı'da Savaş Esirleri raflardaki yerini aldı.

18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde savaş esirleri meselesini arşiv belgelerine dayanarak hazırladığı Osmanlı'da Savaş Esirleri adlı kitabı Vadi Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Osmanlı'da savaş esirleri, sadece savaş alanında esir edilen askerleri kapsamıyor, bölgeden esir alınan kadın, erkek ve çocuklarla Osmanlı'daki köle nüfusunun önemli bir yekununu oluşturuyordu. Kimlerdi bu esirler, nasıl tutsak ediliyorlardı? Osmanlı coğrafyasına nasıl dağılıyor, kimlerin elinde bulunuyorlardı? Esaret sırasında neler yaşıyor ve salıverilmeleri kararlaştırıldıktan sonra onları nasıl bir süreç bekliyordu?

Fatma Sel Turhan 18. yüzyılda savaş esirliği meselesinin Osmanlı Devleti'nde nasıl uygulandığını detaylı bir analize tâbi tutuyor. Bu kapsamda Karlofça'dan Yaş'a kadar, antlaşmalara konu olan savaşlarda Osmanlı'nın aldığı esirleri, zindanlardaki miri esirlerden köle statüsündeki esirlere, kimliklerinden dağıldıkları coğrafyalara, sahiplerinin kimler olduğundan antlaşmalarla gerçekleşen tahliyelerde neler yaşadıklarına ve bu süreçlerin nasıl işlediğinden ne tür güçlüklerle karşılaşıldığına kadar, külliyetli bir arşiv malzemesinin ışığında “Osmanlı'da esirlik” kavramını anlamaya odaklanıyor.