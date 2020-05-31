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Osmanlıspor günü çift idmanla tamamladı

TFF 1.

Lig ekiplerinden Osmanlıspor, günü çift idmanla tamamladı. Başkent temsilcisi, bugün yaptığı antrenmanlarda hücum ve savunma organizasyonları çalıştı.


Lig temsilcisi Osmanlıspor, günü çift idmanla bitirdi. Günün ilk çalışmasında koordinasyon, isabetli pas ve saha kenarından çabukluk antrenmanı yapan Osmanlıspor, daha sonra yarı sahada hücum ve savunma ağırlıklı yapılan çalışma ile ilk çalışmasını tamamladı. Başkent ekibi günün ikinci antrenmanına ise ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. İsabetli pas organizasyonuyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde saha kenarında çabukluk çalışması yapan mor-sarılılar, 3 kaleden kurulu alanda oyun oynadı. Günün ikinci antrenmanı yarı sahada oynanan maç ve ardından soğuma koşusuyla son buldu.



Halil İbrahim'e doğum günü sürprizi


Akşam antrenmanından önce takımın genç oyuncularından Halil İbrahim Esen'in doğum günü kutlandı. 20 yaşına basan genç oyuncu kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra takım kaptanı Mehmet Yiğit'in elinden doğum günü pastasından yedi. Esen daha sonra teknik ekip, takım arkadaşları ve personelin kutlamalarını kabul etti.

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