İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmanlıspor tempo yükseltti

TFF 1.

Lig hazırlıklarına devam eden Osmanlıspor günü çift idmanla kapattı. Akşam antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.


Lig hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor bugün 2 idman yaptı. Teknik Direktör Ali Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanı ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, daha sonra pas varyasyonları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Minyatür kale maç yapan futbolcular daha sonra açma-germe ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı. Akşam antrenmanı ise kondisyon ağırlıklı geçti. 21 dakika dayanıklılık koşusu yapan futbolcular ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenman yine koşuyla tamamlandı. Futbolcular ikinci kez 21 dakikalık dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Antrenman soğuma egzersizleriyle tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.