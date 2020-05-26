Osmanlıspor tempo yükseltti

Lig hazırlıklarına devam eden Osmanlıspor günü çift idmanla kapattı. Akşam antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Lig hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor bugün 2 idman yaptı. Teknik Direktör Ali Güneş yönetimindeki günün ilk antrenmanı ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, daha sonra pas varyasyonları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Minyatür kale maç yapan futbolcular daha sonra açma-germe ve soğuma hareketleriyle çalışmayı tamamladı. Akşam antrenmanı ise kondisyon ağırlıklı geçti. 21 dakika dayanıklılık koşusu yapan futbolcular ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirirken, antrenman yine koşuyla tamamlandı. Futbolcular ikinci kez 21 dakikalık dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Antrenman soğuma egzersizleriyle tamamlandı.