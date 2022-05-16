‘Öteki' nin anlatıldığı Ulusal Topkapı Öğrenci Kısa Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin “Öteki” temasıyla gerçekleştirdiği Ulusal Topkapı Öğrenci Kısa Film Festivali'nin ödül töreni İstanbul Topkapı Üniversitesi Balat Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törende ‘Kurmaca Film' kategorisinde ödülünü Meryem filmiyle Celal Yücel Tomrul kazandı. ‘Belgesel Film' dalında ödülünü Yeryüzü Ayakları filmiyle Ümit Güç alırken, Günışığı filmiyle mansiyon ödülüne layık görülen isim Baturay Tunçat oldu. Törene İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz'ın yanı sıra jüri üyeleri arasında yer alan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilay Güney, Dr. Öğr. Üyesi Özlem Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Berker, Dr. Öğr. Üyesi Cem Yıldırım, Arş. Gör. Alparslan Özkardeş, oyuncu ve Tiyatro Bölümü Öğr. Gör. Abdül Süsler ve Dr. Abdül Lama ile kültür-sanat dünyası ve akademik camiadan önemli isimler katılım sağladı.

Fransız Kültür Merkezinde gösterime girdi

Ulusal Topkapı Öğrenci Kısa Film Festivali'nde ödüllerin sahibi olan eserler, 72 film arasından seçildi. İlk üçe giren filmler 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde Fransız Kültür Merkezinde gösterime girdi.

‘Gelecek yıllarda devam edecek bir festival oldu'

Törende açılış konuşmalarını gerçekleştiren Prof. Dr. Barış Bulunmaz, hem İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesine hem de Fransız Kültür Merkezine teşekkür etti. Festivalin gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Bulunmaz, “Derece alan eserlerin belirlenme sürecinde ince elenip sık dokundu. Festivalin her yıl düzenlenmesini sağlayacağız. 10 yıl sonra ise bugünümüz, 13 Mayıs 2022 tarihi bizler için önemli bir kilometre taşı olacak. Sonuç olarak tüm eserlerin izlenmeye değer ve başarılı bir çalışma olduğunun farkındayız. Ancak sonuçta her alandan biri öne çıkacaktı. Bu diğerlerinin daha kötü olduğunu göstermez” dedi.

“‘Öteki'ye dikkat çekmek istedik”

Prof. Dr. Barış Bulunmaz'ın ardından kürsüye gelen Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilay Güney, festivalin temasına dikkat çekti. Prof. Dr. Güney, “Üniversitemiz ilk kez düzenlediği bu festival ile geleceğin sinemacılarını gösteriyor. Öteki, belli bir grup kimliği karşısında ‘alt insan' olarak tanımlanan kişiler öbeğidir. Öteki, bir evrende farklılıklarımıza rağmen tek bir tür olduğumuzu unutma halidir. Dolayısıyla her çağa ait bir ‘öteki' olmuştur. Festivalle birlikte ‘öteki'nin günümüze nasıl yansıdığı anlatılmaktadır. Çünkü ‘öteki' aslında hep değersiz görülen kanadı anlatır” değerlendirmesinde bulundu.

‘Nesillere sadece 2 yol olmadığını öğretmemiz lazım'

Jüri üyesi olarak festivalin sunuculuğunu üstlenen Tiyatro Bölümü Öğr. Gör. Abdül Süsler, “Yeni nesillere ötekileştirmeyen bir dünya bırakmak adına önemli bir festival oldu. Nesillere sadece iki yol olmadığını öğretmememiz lazım. Yarının çocukları ‘öteki' kavramını doğru noktada kullanmak üzere fikir ve bilgi sahibi olmalılar” dedi.

Gastronomi öğrencileri mutfak sanatlarını festivale taşıdı

Törenin ardından genç yönetmenler, sanat camiasının önemli isimleri ve akademisyenlerle düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından özenle hazırlanan ve kokteylde sunulan yiyecek ve içecekler ise büyük alkış aldı.