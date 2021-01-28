İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otel sektörü hedef büyüttü

Pandemiye rağmen otel sektörü Türkiye’de yatırımlara devam ediyor.

Pandemiye rağmen otel sektörü Türkiye'de yatırımlara devam ediyor.


Radisson Hotel Group, imzaladığı iki yeni proje ile 2025 yılına kadar Türkiye genelinde faaliyette ve geliştirilmekte olan 50 otele ve 10 bin odaya ulaşma hedefini koydu.


Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Ramsay Rankoussi, “Türkiye'de hayata geçireceğimiz iki yeni oteli daha duyurmaktan ve mevcut yatırımcımızla ilişkimizi daha da genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz. Türkiye, grubumuz için önemli bir odak ülke olmaya devam ediyor ve ülkedeki varlığımız genişlerken, başta İstanbul olmak üzere tüm markalar ve tüm segmentlerdeki liderliğimizi daha da güçlendiriyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.