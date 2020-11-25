Otelcilik sektöründe yeni atama

Yeşim Doğukan, önde gelen otel zincirleri arasında yer alan bir otelin Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan Bölgeleri'nden sorumlu Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü pozisyonuna atandı.

Otelcilik sektöründe yenilik, iletişim politikaları ve yöneticiler tecrübeleriyle öne çıkıyor. Bu kapsamda dünyanın önde gelen otel zincirlerinden Radisson Hotel Group bünyesinde Türkiye Pazarlama ve İletişim Müdürü olarak görev yapan Yeşim Doğukan geçtiğimiz günlerde Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'dan sorumlu Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü pozisyonuna atandı. Rusya bölge ofisine bağlı olarak çalışacak, halkla ilişkiler, pazarlama ve otelcilik sektöründe 20 yılı aşkın güçlü bir geçmişe ve deneyime sahip olan Doğukan, bundan sonraki dönemde grubun tüm Türkiye'deki pazarlama ve iletişim faaliyetlerine ek olarak Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan'dan da sorumlu olacak. Doğukan, sorumlu olduğu bölgelerin bölgelerinin iletişimi için tüm pazarlama, halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetlerini denetleyecek ve yönetecek. Dört yıldan fazla bir süredir aynı çatı altında görev yapan Yeşim Doğukan, pazarlama ve kurumsal iletişim alanındaki deneyimleriyle ön plana çıkıyor.