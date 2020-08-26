Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor

2020 yılının son çeyreğinde otel kapasitelerinde artış beklenirken, yapılacak olan toplantılar ve konaklamalar 2021 Nisan ayından itibaren eski düzen şeklinde yapılması bekleniyor.

Koronavirüs döneminde tüm dünyada oteller kapasitelerinin yüzde 10 civarı ile çalışmıştı. Gerçekleşmesi beklenen organizasyonlar ve toplantılar ise 2021 yılına ertelenmişti. Yeni normal ile birlikte kapasitelerin yüzde 40-50 civarlarda doldurabilen oteller, 2020 yılı son çeyreğinde doluluk oranlarında artış yaşanması öngörülüyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hilton İstanbul Bomonti Otel Genel Müdürü Bülent Tarlan ve İş Geliştirme Direktörü Esra Altınörs, 2021 Mart ayında sosyal mesafe istenmediğini ve 2021 Nisan ayı itibariyle toplantıların ve organizasyonların eski düzen şekilde yapılması beklendiğini söylediler.

“CleanStay projesini hayata geçirdik”

Pandemi süreci de dahil açık olan otelimizle ilgili bakım, yenileme ve yeni döneme geçiş yatırımlarının tamamlandığını belirten Bülent Tarlan, “Bu süre içerisinde otelimizin ‘CleanStay' projesini hayata geçirdik. Ardından, otelimiz büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan otel olarak ‘EventReady CleanStay' projesini tüm otel içerisinde hayata geçirdik. ‘CleanStay' hayata ve konaklamaya dönüş projesidir. Bilimsel deneyimlere dayalı hastane ölçüsünde temizliği, titizliği, dezenfektanı hayatımıza kalıcı olarak sokan ve sadece koronavirüs dönemi ile sınırlı olmayan bir projedir. Otelimizin genel alanlarında iki yüz 15 tane dezenfektan istasyonları bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Otelimiz bu süreçte beklediğinin üzerinde doluluk oranına ulaşmıştır”

Otel olarak normalleşme sürecine çok hızlı girdiklerini vurgulayan Tarlan, “Pandemi döneminde personelimizi yetiştirirken diğer anlamda da tüm ekip olarak ticaretle, acentelerle, iş ortaklarımızla, kurumsal şirketlerle iletişimi sürekli kıldık. Bu süre boyunca bu iletişimi hep sürdürdük. Hep bugünlerin planıyla geldik. Otelimiz bu süreçte beklediğinin üzerinde doluluk oranına ulaşmıştır. Yeni normalde düğünlerimiz yapılıyor. Sosyal organizasyonlarımız var. Otelimizin misafirliğinde 2 Eylül'de TÜRSAB'ın düzenlediği ve tüm acentelerin katılımı ile yeni normalde bizde varız projesine ev sahipliği edeceğiz. Toplantı ve etkinlik sektörünün çok değerli temsilcilerinin katılacağı panel, yeni dönemde yapılacak etkinliklere örnek teşkil edecektir. Hem otel hem de organizatör tarafından alınan önlemlerle tüm toplantıların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılabileceğini gösterecek olan bu buluşmanın 'Örnek Güvenli Toplantı' modeli olarak sektöre yön göstermesi de planlanıyor” dedi.

“Mart 2021 ve sonrasında bizden sosyal mesafe istenmiyor”

2020 yılında otelde gerçekleşmesi beklenen toplantıların 2021 yılına konfirme edildiğini belirten Otelin İş Geliştirme Direktörü Esra Altınörs, ''Pandemi süresince iptal olan toplantı ve konferansların yüzde 85'i 2021 yılı ve sonrasına tekrar konfirme oldu. Müşterilerimizden gelen talepleri hükümetimizin sunduğu genelgelere göre Mart 2021'e kadar yeni düzenlediğimiz kapasitelerle sunuyoruz. İş ortaklarımızdan bize gelen bilgilere göre Mart 2021 ve sonrasında bizden sosyal mesafe istenmiyor. Nisan 2021 itibariyle tüm müşterilerimize konaklama olarak ve yapılacak olan toplantıları eski düzene göre gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Bu sene içerisinde ise dünya bu uygulamaları sürdürdüğü için bu şekilde devam ediyoruz. Özellikle 2020 yılı son çeyreğinde otelimizde artış bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak hybrid toplantılara değinen Altınörs, “Hybrid toplantılar her zaman hayatımızın içerisindeydi. Pandemi dönemi ile birlikte çok fazla kullanmak durumunda kaldık. Hibrit toplantıların özelliği 20 tane ayrı salonun içerisinde ayrı sunuculardan dünyanın birçok noktasına veriyi sağlıyor oluyorsunuz. Bu 20 toplantının içinde de her birinden değişik düzen talep edebiliyorsunuz. Taleplere göre hybrid toplantıları gerçekleştiriyoruz” diye sözlerini tamamladı.