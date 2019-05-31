Otellerin yüzde 76'sı dolu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), açıkladığı verilere göre Türkiye'nin Nisan 2019 otel doluluklarının yüzde 4.5 artarak yüzde 76 olarak kaydedildiğini açıkladı. Mayıs ayında ise dolulukların artış hızında yavaşlama gözlendiğine dikkat çekti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin 2019 yılı Nisan ayı otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4.5 artarak yüzde 76 olarak kaydedildiğini açıkladı. Bu artışta İstanbul'da Nisan ayındaki iki Paskalya Bayramı'nın yanı sıra Ramazan Ayı öncesinde tatil yapmak isteyen Ortadoğu kökenli turist hareketindeki hızlanmanın önemli bir etken olduğu belirtildi. Konaklama sektörünün Nisan ayını olumlu verilerle kapattığını açıklayan TÜROB, Mayıs ayında ise doluluk artış hızında yavaşlamanın başladığına dikkat çekti.

"Mayısta artış hızı yavaşladı"

Doluluk verilerini değerlendiren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Ortadoğu kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemeleri ve dolayısıyla bu pazarda artış yaşanması da nisan ayında yükselme sağladı. Buna karşılık mayıs ayı rakamları henüz kesinleşmedi ancak sektördeki gelişmelere baktığımızda artış hızının yavaşladığını söyleyebiliriz. Bayram dönemi tatillerinin de İstanbul'u oteller açısından olumsuz etkilediğini gözönüne alırsak, Mayıs ve Haziran aylarında nisan ayındaki gibi bir artış olmayabilir. TÜROB olarak açıkladığımız verilerin, ülkeye giren ziyaretçi sayılarını içermiyor, konaklama sayıları üzerinden rakamları ifade ediyor” dedi.

Nisan ayında İstanbul'da otel dolulukları 7.1 artarak 85.5 oldu

Öte yandan Nisan ayında İstanbul ve Antalya'da ayrıntılı doluluk rakamları şöyle gerçekleşti. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Nisan 2019 Ülke Performansı Raporu'nda yer alan verilere göre, İstanbul'da Nisan 2019'da otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.1 artarak yüzde 85.5 oldu. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 79.8 olmuştu.

Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 91.8 Euro ile Nisan 2018'e göre yüzde 9 artış gösterdi. Nisan 2018'de bu rakam 84.2 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 16.8 artış yaşandı ve 78.5 Euro olarak ölçüldü. Nisan 2018'de bu rakam 67.2 Euro olmuştu. İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 71.1 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 71.8'e; ortalama günlük satılan oda bedeli 74.8 Euro'dan 80.7 Euro'ya; oda başı elde edilen gelir 53.2 Euro'dan 58 Euro'ya yükseldi.

Antalya bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.9 azalarak yüzde 63.9 oldu

Antalya'da Nisan 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.9 azalarak yüzde 63.9 oldu. Nisan 2018'de bu oran yüzde 65.2 olmuştu. Nisan 2019'da Antalya'da ortalama günlük satılan oda bedeli 53.2 Euro olarak 2018'e göre yüzde 8.5 artış gösterdi. Nisan 2018'de bu rakam 49.0 olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 6.4 artış yaşandı ve 34.0 Euro olarak ölçüldü. Nisan 2018'de bu rakam 31.9 Euro olmuştu. İlk 4 aylık verilere bakıldığında ise Ocak-Nisan 2018 döneminde yüzde 59.6 olan doluluk oranı Ocak-Nisan 2019 döneminde yüzde 60.5'e, ortalama günlük satılan oda bedeli 46.5 Euro'dan 47.0 Euro'ya, oda başı elde edilen gelir 27.7 Euro'dan 28.4 Euro'ya yükseldi.