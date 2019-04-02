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'Otizm Farkındalık Günü' için köprüler maviye boyandı

İstanbul’da “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla köprüler mavi ışığa boyandı.

İstanbul'da “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü” dolayısıyla köprüler mavi ışığa boyandı.


Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan “Otizm Farkındalık Günü" olarak kabul edildi. Her yıl 2 Nisan'da farklı etkinliklerle otizm hastalığına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyanın her yerinde şehirlerin simge eserleri “Otizme Mavi Işık Yak" etkinliği kapsamında ışıklandırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de (İBB) etkinliğe destek verdi. İstanbul'un simge eserleri arasında yer alan Galata Kulesi ve köprüler maviye boyandı. Gecenin karanlığında mavi ışıkla aydınlatılan köprüler eşsiz bir manzara oluşturdu.

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