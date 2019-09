Otizm spektrum bozukluğu erkek çocuklarında daha sık görülüyor

Hüseyin Avni Solgun, otizm spektrum bozukluğunda en belirgin problemlerin sosyal ilişki ve iletişim kurmada zorlama olduğunu söyledi. Ayrıca Dr. Solgun, hastalığın erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğünün bilindiğini kaydetti.

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) toplumda bahsedilen klasik otizm algısının aksine oldukça farklı bir tanıma sahiptir. Bu bozukluk aslında psikolojik veya nöro gelişimsel bir bozukluk olarak değerlendirilebilir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Öğr. Üyesi Hüseyin Avni Solgun çocuklarda otizm spektrum bozukluğu hakkında önemli bilgiler verdi.

Otizm spektrum bozukluğunda, sosyal ilişki ve iletişim kurmada zorlanma, en belirgin problemler olduğunu söyleyen Dr. Solgun, "OSB'ye sahip bireylerde ilgi duyulan alanlar sınırlıdır ve bunun yanında kendini yineleyen davranışlar ve hareketler sıklıkla görülür" dedi.

Kontrol altına alınabilir

Dr. Solgun, "Çocuğunuz sizinle ve çevresindekilerle göz teması kurmuyorsa, çok hareketli, istediği gibi davranıyorsa, kontrol edilemiyorsa, gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, istediği şeyi işaret ederek göstermiyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, arkadaşları ile oyunlara ilgi göstermiyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa, konuşmada geri ise tekrarlı eylemler gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, aniden aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Erken tanı ve iyi eğitim yöntemleri ile çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim daha iyi olabilmekte ve bazı otizmli çocuklarda da daha ileri yaşlarda tamamen yaşıtları ile her yönden benzer olabilmektedirler" diye ifade etti.

"Kız çocuklarında zeka geriliği daha fazladır"

Otizm spektrum bozukluğunun 2006 yılında her 150 çocuktan 1'inde ve 2012 yılında her 88 çocuktan 1'inde görülürken, 2014 yılında her 68 çocuktan 1'inde görüldüğünü kaydeden Dr. Solgun, "Ayrıca, erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Fakat erkeklere oranla kızlarda daha ağır seyrettiği ve zeka geriliğinin daha fazla eşlik ettiği bilinmektedir. Otizm tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceği, ailenin gelir durumu, yaşam biçimi ve eğitim düzeyi ile otizm spektrum bozukluğu arasında bir bağ olmadığı vurgulanmaktadır. Cinsiyetle ilişkili olarak farklı görülme sıklığı bilgileri bulunmasına rağmen, ortak görüş, erkeklerde kızlardan daha fazla görüldüğüdür. Otizm tanısı alan çocukların çoğunda değişik derecelerde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği de görülebilir. Erken tanı ve müdahale ile OSB olan çocuklarımızın yüzde 50'si yaşıtları eşit psikomotor gelişim seviyesine ulaştırılabildiğinden zaman kaybetmeden çocuğunuzun uzman hekimler ile değerlendirilmesi ve gelişimsel destek programlarının etkin bir şekilde başlaması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.