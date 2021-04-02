Otizmde erken teşhisin önemli

Öğr. Üyesi Ali Dayi, yapılan çalışmalarla artış olduğu görülen otizmde erken teşhisin tedavi açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Otizm spektrum bozukluğunun; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim ve iletişim eksikleri, davranışsal sorunlar, yineleyici, basmakalıp davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile seyreden genellikle yaşam boyu süren nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, ''Yapılan çalışmalarda görülme sıklığında bir artış olduğunu, görülme sıklığının yaklaşık yüzde 1 olduğu ve erkek çocuklarda kız çocuklarına göre daha fazla görüldüğü bildirilmiştir.'' dedi.

Dayi, otizm spektrum bozukluğunun belirtilerini ise şöyle sıraladı:

"Göz temasından kaçınma, konuşmada gecikme veya konuşamama, sosyal ilişkilere ilgisizlik, adı ile seslenilmesine tepki vermeme, sözel olmayan iletişimde eksiklikler, söylenilen sözleri tekrarlama (ekolali), zamirlerin yanlış kullanılması, günlük rutinlerin değiştirilmesinden dolayı huzursuz olma, tepki verme, sallanma, el çırpma gibi bazı davranışların sürekli tekrarlanması."

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde yukarıda sıralanan belirtilerin farklı şekilde ve şiddette ortaya çıkabildiği belirten Dayi, ''Bu belirtilerin görülmesi durumunda bir çocuk ve ergen psikiyatrisine başvurmak gerekmektedir. Otizm spektrum bozukluğunun erken yaşlarda fark edilip tanısının konulması ve gerekli yönlendirilmelerin yapılması tedavi açısından olumlu sonuçlar alınmasında önemli rol oynamaktadır.'' bilgisini aktardı.

Dayi sözlerine şu öneriyle sonlandırdı: ''Korona virüsün tüm yaşamı olumsuz etkilediği bu dönemde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitim süreçlerinde aksama olmaması, pandeminin günlük rutinlerde oluşturduğu değişikliklerden en az düzeyde etkilenmelerinin sağlanması için her bireyin ihtiyacına göre tedavi ve eğitim planlamasının tekrar gözden geçirilmesi önemli olacaktır.''