Otizmli çocuklara notasız piyano eğitimi

Erman Türkili, erken yaşta öğrenme güçlüğü çeken ve otizm spekturumundaki çocukların piyano çalabilmesi için notasız tanışma metodu geliştirdi. Notalar yerine, sembol, şekil ve renkleri kullanarak piyano eğitimini kolaylaştıran Türkili'nin metodu, Alman müzik eğitimcisi Sandra Sinsch'nin kaleminden Disiplinler arası Sanat ve Eğitim Dergisi'nde yayımlandı.

ABD'de yaşayan ve eğitim gören şimdilerde ise Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nın müdürlüğünü yapan Dr. Erman Türkili, 12 yıl süren grafik, ön hazırlık ve test aşamasından sonra İngilizce yazdığı “First Steps of a Little Artist” (Küçük Bir Sanatçının İlk Adımları) kitabını çıkardı. Çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrisi uzmanı Prof. Dr. Yankı Yazgan'ın da ön sözünü yazdığı kitapta Türkili, erken yaşta (2.5-5) öğrenme güçlüğü çeken ve otizm spektrumundaki çocukların piyano çalabilmesi için geliştirdiği notasız tanışma metoduna yer verdi. Renkler, şekiller, semboller ve illüstrasyonlar kullanan Türkili, geliştirdiği bu kolay yöntemle küçüklere müzik dünyasının kapılarını aralamış oldu.

Piyano çalmayı kolaylaştırıyor

Türkili, kitapla ilgili çalışmalarına ABD'de başladı. Üç yaşındaki bir öğrencisi için notalar anlamsızdı. Enstrümanda tutmakta zorlanıyordu. Türkili, geleneksel eğitim yöntemlerinin yetmediğini fark etti. Çocukların en çok zorlandıkları alanlardan biri, porte üzerindeki notaları ve nota değerlerini belirlemekti. Aklına notalar yerine, sembol, şekil ve renklerle anlatma fikri geldi. Bunları kullanarak yeni şarkılar yazdı. Geliştirdiği yöntemle, çocuklar çok küçük de olsalar öğrenebiliyordu. Öğrenme güçlüğü çeken ve otizm spektrumu içerisinde yer alan çocukların da bu basit ve kavraması kolay metodu uygulayabildiklerini gördü. Renk ve sembol eşleştirmesiyle hızla melodileri çalmaya başlayabiliyorlardı. Türkili, bu birikimi ve yöntemini daha fazla çocuğa ulaştırabilmek için kitaplaştırdı. ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde de satılmaya başlanan kitap, hiçbir müzik eğitimi olmayan ebeveynler tarafından da rahatlıkla uygulanabiliyor.

Çocukların renk ve sembol eşleştirmesiyle melodileri hızla çalmaya başladıklarını belirten Türkili, “Bu metodun temel amacı, çocuklara öz güven ve motivasyon sağlayarak müzikal eğitimlerini bir sonraki aşamaya taşıyacak ilk adımı atmalarına yardımcı olmak” dedi.

Alman müzik eğitimcisinin dikkatini çekti

Türkili'nin geliştirdiği müziğe başlangıç metodu, Alman müzik eğitimcisi Sandra Sinsch'in dikkatini çekti. Almanya'nın Saxony-Anhalt eyaletinde bulunan Psikiyatri Hastanesi'nde çalışan Sinsch, Ekim ayında, Uluslararası Disiplinler arası Sanat ve Eğitim Dergisi'ndeki (Journal for the Interdisciplinary Art and Education Dergisi) makalesinde bu yönteme yer verdi. Sinsch, bu metodun iki yaşından başlayarak erken yaştaki öğrenciler için kullanılabileceği gibi otizm spektrumlu veya özel gereksinimli öğrenciler için de kullanılabileceğinin altını çizdi. Bilişsel sorunlar yaşayan ileri yaş grubu hastalar ve hatta şizofreni teşhisli bireylerin de bu metotla çalışmasının yararına makalesinde yer verdi.

Metodu kullanan kişiye ilk andan itibaren bir başarı hissi kazandırarak motivasyonunu arttırdığına dikkat çeken Sinsch, bu şekilde müzik yaşamında ilk basamağı kolaylıkla aşmış olmanın çok önemli ve yararlı olduğunun altını çizdi.