Otizmli öğrencilerden Obradovic'e hediye

Marmara Otizm Spor Kulübü öğrencileri, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'e resim hediye etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Afyon Belediyespor müsabakasının ardından Marmara Otizm Spor Kulübü öğrencileri Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'e resim hediye etti. Müsabaka sonunda otizmli çocuklarla fotoğraf çektiren Obradovic ve Fenerbahçeli Basketbolcular daha sonra kendilerine yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.