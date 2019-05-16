Otizmli Yuşa, yüzmede "Engel" tanımadı

Küçükçekmece Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencisi 14 yaşındaki Otizmli Yuşa Çöl, Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda yüzme kategorisindeki başarısıyla gururlandırdı. Yüzmede engel tanımayan Yuşa Çöl, 100 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu olurken, 50 metre serbest stilde Türkiye ikincisi oldu.

Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda yüzme kategorisinde 100 metre serbest stilde Türkiye birincisi, 50 metre serbest stilde Türkiye ikincisi olan Yuşa Çöl, başarının önünde engel olmadığını bir kez daha gösterdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de Engelliler Haftası dolayısıyla öğrenciyi okulunda ziyaret etti. Başkan Çebi, Yuşa Çöl'e Küçükçekmece Belediyesi adına plaket takdim ederek, hayatın her alanında engellilere destek olunması gerektiği mesajı verdi.

“Onların farkında olmalı ve desteklemeliyiz”

Engelliler Haftası'nda tüm Türkiye'de farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,“ Yuşa çok özel bir çocuğumuz. Yüzmede, uzun atlamada, tiyatroda çok başarılı. Madalyaları var. Onunla gurur duyuyoruz. Yerel yönetimler olarak onların rahat bir ortamda yaşayabilmesi için üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Onların rahat seyahat edebilmesi, kaldırımda rahat yürümesi, alışveriş merkezlerinde daha konforlu hareket edebilmesi için yapılan tüm projelerin engellilerimiz düşünülerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

“Gurur duyuyoruz”

Küçükçekmece'de ikamet eden Yuşa Çöl'ün öğretmeni Selvihan Madenoğlu, otizmli çocukların desteklendikleri takdirde harikalar oluşturabileceğine dikkat çekerek, “ Yuşa sessiz sakin ve çekingen bir öğrencimiz. Bu özelliği, onu diğer çocuklardan farklı kılıyor. Kendisiyle akademik anlamda hızlı ilerleyemesek de psikomotor yeteneği var. Spor ve sahne sanatlarıyla ilgili inanılmaz bir başarısı var. Yüzme şampiyonu olmasının yanı sıra aynı yarışmada uzun atlama da Türkiye ikincisi oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.