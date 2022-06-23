Oto fareleri 160 bin TL'lik soygun yaptı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta park halindeki lüks bir aracın yanına kendi araçları ile yanaşan oto fareleri, yaklaşık 5 dakikalık sürede 160 bin TL değerindeki ön konsolu çalarak kaçtı. Aynı aracın geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde soyulduğu öğrenilirken, yaşanan o hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Beytut'un dükkanının önüne park ettiği aracı, oto farelerinin hedefi oldu. İlk olarak araç ile etrafı kontrol eden iki şahıs, kimsenin olmadığını anlayınca gözlerine kestirdikleri aracın yanına kendi araçları ile yanaşarak camı kırdı. Ardından araçları ile uzaklaşan iki hırsız, dakikalar sonra yaya olarak geri döndü. Yaklaşık 5 dakikada aracın ön konsolunu söken hırsızlar, olayın ardından hızla kayıplara karıştı. Beytut, aracının daha önce de hırsızların hedefi olduğunu, geçtiğimiz yıllarda ise aynı şekilde aracın ön konsolunun çalındığını belirtirken, yaşanan o hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan Mehmet Beytut, “Sabah işe giden bir arkadaşım görmüş aracı. İlk önce bana resim attı. Bende o sırada sabah namazına kalkmıştım. Daha sonra o arkadaş beni aradı ve ‘Abi sana bir resim attım, baktın mı?' dedi. Bende ‘Hayırdır' diye cevap verdim. Ardından ise bana ‘Bir bak o zaman görürsün' dedi ve öylelikle hırsızın girdiğini gördüm. Hemen tabi evden çıktım ve aracın yanına geldim. Hemen güvenlik kameralarına baktım. Önce bir araçla gelerek camı kırıyorlar. Daha sonra araçlarını ileriye park ederek yaya olarak geliyorlar. Ve maalesef aracın ön konsolunu komple söküyorlar” dedi.

Daha önce de hırsızlar tarafından aracının soyulduğunu ifade eden Beytut, “Benim aracım 2017 yılında bir kez daha soyuldu. O zamanın parasıyla yanlış hatırlamıyorsam 48 bin TL gibi bir masraf çıktı. Şuanda masrafın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Şuanda ise masrafımın 155 - 160 bin TL civarında olduğunu düşünüyorum. Zaten bu parçayı çalan şahıslar da sipariş üzerine çalışıyor. İşlerinde uzmanlaşmışlar. Toplamda 5 dakika gibi bir sürede işleri bitiyor. Hatta hırsızlar, aracı soyduğu esnada yoldan birisi geçince 1 dakika duruyor. Onu da saymazsak neredeyse 3 buçuk dakikada soyuyorlar. Bizim suçumuz bu araçlardan almış olmak mı? Anlayamıyorum” dedi.