Oto hırsızları çaldıkları arabayı benzin istasyonuna kadar itti

Esenyurt'ta oto hırsızları, çaldıkları araba bozulunca benzinliğe kadar itti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobili çalan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Esenyurt'ta hırsızlar tarafından çalınan otomobil, yolda bozuldu. Benzinin bittiğini düşünen hırsızlar, otomobili bir benzin istasyonuna kadar itti. Arabaya benzin alan hırsızlar, yeniden çalıştırmayı denedi. Araç çalışmayınca hırsızlar da otomobili yine iterek götürdü. O anlar benzin istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık ile ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ersin B. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının benzer suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.