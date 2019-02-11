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Oto hırsızlık çetesine dev operasyon: 73 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 15 ilde düzenledikleri operasyon ile birlikte milyonlarca liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesini çökertti.

Düzenlenen operasyonla birlikte 73 kişi gözaltına alındı.


Araç kiralama şirketleri, araçlarını kiralayan kişilere ulaşamadıklarını ve araçlarının teslim edilmediği başvurusu üzerine Asayiş Büro Amirliği'ne başvuruda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan başvurular üzerine çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul merkezli 15 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile birlikte milyonlarca liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesini çökertti. Düzenlenen operasyonla birlikte 73 kişi gözaltına alındı. Ekipler, çete üyelerinin adreslerinde 30 adet araç ele geçirdi. Emniyette sorguları tamamlanan ve aralarında kadınların da bulunduğu 51 kişi adliyeye sevk edilirken, 22 kişi işe sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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