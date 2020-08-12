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Oto hırsızlık şebekesine operasyon

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu yakasında çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan oto hırsızlık şebekesine operasyon düzenledi.

Polis kamerasına saniye saniye yansıyan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Kartal, Ataşehir, Beykoz ve Pendik'te art arda yaşanan 4 oto hırsızlığı olayını soruşturan polis, olayları aynı hırsızlık şebekesinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların çaldıkları otomobilleri Pendik'te bir depoya götürerek parçaladıkları ve parçalar halinde sattıklarını belirledi. Operasyon içi harekete geçen ekipler Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde depoya baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan 6 şüpheli gözaltına alınırken, içerideki arabalara da el kondu.

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