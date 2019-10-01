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Oto yıkamacıyla bina sakini arasında park yeri kavgası kanlı bitti

Kartal’da bir oto yıkamacı ile bina sakini arasında park yeri sebebiyle çıkan kavgada bina sakini silahla vurularak yaralandı.

Kartal'da bir oto yıkamacı ile bina sakini arasında park yeri sebebiyle çıkan kavgada bina sakini silahla vurularak yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Ardından olay yerinde tarafların yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı.


Olay, Kartal Çarşı Mahallesi Vatansever Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, oto yıkamacının, dükkanının karşısındaki binanın önüne aracını park etmesine Mustafa Y. isimli bina sakini tepki gösterdi. Bunun üzerine oto yıkamacı ile Mustafa Y. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerine motosikletli bir şahıs geldi. Oto yıkamacının yakını olduğu ve oto yıkamacı tarafından telefonla çağrıldığı iddia edilen şahıs, silahını Mustafa Y.'ye doğrultup ateş etti. Mustafa Y. kanlar içerisinde yerde kalırken silahlı saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde çalışma yaparken tarafların yakınları ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yaralı Mustafa Y. ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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