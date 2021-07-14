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Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması

Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması başlatıldı.


Kurban Bayramı öncesi otobüs bileti fiyatlarına tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı' Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tavan fiyat üç ay geçerli olacak. Mesafesi 101-115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira üstü olamayacak. 351-450 kilometre arası 144 lira, 651-700 kilometre arası ise 174 lira olacak. 2000 ve üzeri kilometre arası da en fazla 441 lira olacak.

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