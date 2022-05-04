İhlas Haber Ajansı

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Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi

Beşiktaş’ta patenle kayarken tutunduğu halk otobüsünün arkasında seyreden genç yürekleri ağza getirdi.

Beşiktaş'ta patenle kayarken tutunduğu halk otobüsünün arkasında seyreden genç yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenle kayan bir genç o esnada Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyretmekte olan bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuğuna devam etmeye çalıştı. Tehlikeli yolculuğu fark eden bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kendinin kaydedildiğini fark eden genç, dönüp poz verecek kadar rahat tavırlar sergiledi. Gencin dengesini kaybettiği anlar yürekleri ağza getirdi.

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