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Otogarda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda 5 kilo patlayıcı ile yakalanan 3 terörist, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


21 günlük kısıtlama öncesi İstanbul'u kana bulamak isterken polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 3 terörist, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen teröristler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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