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Otogarda gidiş yoğunluğu devam ediyor

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda seçim yoğunluğu bugün de devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu bugün de devam ediyor. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri için İstanbul'a gelen seçmenlerin gidiş yoğunluğu sürüyor.


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimleri için İstanbul'a gelen ve tatile çıkmak için oy kullanmayı bekleyen seçmenlerin 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda oluşturduğu gidiş yoğunluğu devam ediyor. Tatile çıkmak için seçimi bekleyen vatandaşların İstanbul'dan gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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