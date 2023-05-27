Otogarda ikinci tur seçim yoğunluğu

İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine bir gün kala oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, otogarda yoğunluk oluşturdu. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firmalar ek seferler koydu.

Cumhurbaşkanlığı 2'inci tur seçimi için oy kullanmak üzere İstanbul'dan ikametlerinin bulunduğu şehirlere gidenler, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otogarda günlük bin civarındaki otobüs sayısı, seçimi için ek seferler konulması nedeniyle son iki günde bin 800'e kadar çıktı. İlk tura göre yoğunluğun daha az olduğunu söyleyen çalışanlar, vatandaşların yaklaşık yüzde 60 civarında oy kullanmaya gittiğini söyledi.