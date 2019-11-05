Otogaza zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre otogazın litre satış fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş fiyat artışı yapılacak. Otogazın litresi İstanbul'da ortalama 3,87 liraya, Ankara'da 3,98 liraya, İzmir'de 3,90 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.