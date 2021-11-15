İhlas Haber Ajansı

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Otogaza zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazın litre satış fiyatına 25 kuruş zam yapıldı.



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 25 kuruş zam yapıldı.



Fiyat artışının ardından otogazın litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,67 liradan 6,92 liraya, Ankara'da 6,75 liradan 7,00 liraya, İzmir'de ise 6,77 liradan 7,02 liraya yükselecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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