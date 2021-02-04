Otomasyonun geleceği 'Factory Automation Tour' etkinliğinde konuşulacak

Siemens Türkiye'nin “Otomasyonun Geleceğine Yolculuk” mottosu ile ilk kez ve dijital olarak hayata geçireceği Factory Automation Tour, alanında uzman isimlerle katılımcıları bir araya getirecek. Üç gün sürecek dijital etkinlikte katılımcılara, endüstriyel otomasyon ve dijitalleşme süreçlerindeki son yenilikler hakkında bilgiler sunulacak.

Canlı sunumlar eşliğinde düzenlenecek buluşmada, dijital platform üzerinden bir etkileşim alanı da oluşturulacak. Katılımcıların Siemens Türkiye uzmanlarıyla görüşmeleri ve detaylı bilgi almaları mümkün olacak. Katılımcılar ayrıca etkinlikte yer alan sanal fuar alanını ziyaret ederek şirketin geniş ürün ve servis yelpazesini inceleme fırsatı da bulacak.

Siemens Türkiye Fabrika Otomasyon İş Birimi Yöneticisi Sevtap İnan'ın açılış konuşması ile başlayacak etkinlikte, endüstriyel alanlara yönelik yeni nesil çözümler ve yenilikçi uygulamalar paylaşılacak. Fabrika otomasyonu, dijitalizasyon, endüstriyel haberleşme ile güç kaynakları ve enerji yönetimindeki yenilikler ve inovatif yazılımlardaki gelişmelerin masaya yatırılacağı etkinlikte, teknolojilerin sektörlere kattığı verimlilik, güvenlik ve kalite iyileştirmeleri de yakından incelenecek. Otomasyon ve dijitalleşmenin geleceğine odaklanacak Factory Automation Tour etkinliğine katılmak için link üzerinden kayıt yapılabildiği belirtiliyor.