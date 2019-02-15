Otomobil alevlere teslim oldu

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Ateştuğla'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeki bir otomobilin motordan dumanlar çıkmaya başladı. Aracının alevler içinde kaldığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışması yapılan araç ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olay sonrası araç kullanılamaz hale geldi.