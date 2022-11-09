Otomobil malzemelerini çalan 3 şahıs yakalandı

Otomobil hırsızlarının, otomobili çalarak olay yerinden uzaklaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, şüphe üzerine takip ettikleri otomobildekilere dur ihtarında bulundu. İhtara rağmen durmayarak hızla kaçan otomobili ekipler kovalamaya başladı. Bakırköy'ün ara sokaklarında süren kovalamaca sırasında şüpheliler otomobilden inerek kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 31 Ekim Pazartesi Avcılar'dan çalındığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada 5 adet hayalet ekran, 1 adet ekran, 1 adet otomobil beyni ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin park halindeki otomobillerin yanına yaklaşarak "Hayalet Ekran" olarak bilinen elektronik sistemleri çaldıkları belirlendi. Hırsızların bir otomobili çalarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahıslardan Ç.D.'nin 60 suç kaydı, E.B.'nin 23 suç kaydı ve M.Ö.'nün ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.