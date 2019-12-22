Otomobil park halindeki hafriyat kamyona ?arpt?: 1'i a??r 2 yaral?

Ka?t?hane Cendere Caddesi'nde , otomobil park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan ?arpmas? sonucu meydana gelen kazada 1'i a??r, 2 ki?i yaraland?.

Kaza saat 04.00 sular?nda Ka?t?hane Merkez Mahallesi Cendere Caddesi viyad?k alt? mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Ayaza?a istikametine giden U?ur Bal idaresindeki 34 FP 2019 plakal? otomobil, cadde ?zerinde park halinde bulunan 34 ET 3221 plakal? hafriyat kamyonuna ?arpt?.

?lk m?dahaleyi petrol ?al??anlar? yapt?

Otomobilde s?k??an s?r?c? Bal a??r yaralan?rken Pelin ?il ise hafif yaraland?. S?r?c? Kazay? g?ren petrol ?al??anlar? ile benzin almaya gelen vatanda?lar yaral?lara ilk m?dahaleyi yaparken, ihbar? ?zerine polis, itfaiye ve sa?l?k ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, s?k??an s?r?c? ve yaral? kad?n? kurtararak sa?l?k ekiplerine teslim etti. Sa?l?k ekipleri ilk m?dahalenin ard?ndan yaral?lar? hastaneye kald?rd?.

Kaza nedeniyle trafik bir s?re aksarken, otomobilin ?ekici yard?m?yla kald?r?lmas?n?n ard?ndan trafik normale d?nd?.

Kazay? g?ren Volkan isimli vatanda?, ?Araba h?zl? geliyordu zaten, ?urada bir hamle yapt?. Ama arac?n arkas? att? ve kamyonun alt?na girdi. Biz de ko?tuk ilk ?nce yard?m ettik. Bu ara? park halindeydi, devaml? burada duruyormu?. S?r?c? baya kafas?ndan yara falan alm??t?. ?ki ki?i yaralanm??t?, bir tane de kad?n vard? onda bir ?ey yoktu. Ama ?of?r baya bir yaral?yd?. ?ok s?ratli vurdu ?yle bir ses geldi ki, biz yukar?dan bir ?ey falan d??t? zannettik. Araban?n buraya girdi?ini hi? tahmin etmedim. Sonradan duman? g?rd?k, duman? g?r?nce arac?n kaza yapt???n? fark ettik? diye konu?tu.