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Otomobil pazarı yüzde 24,1 daraldı

AB, Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Haziran ayında yüzde 24,1 daraldı.


Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Haziran ayı Avrupa otomobil pazarı verilerini paylaştı. Buna göre AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Haziran ayında yüzde 24,1 daraldı. Otomobil pazarı Haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24,1 azalarak toplam 1 milyon 131 bin 843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 491 bin 465 adet olarak gerçekleşmişti.


Raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 39,5 azaldı.


Otomobil pazarı Ocak-Haziran döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 39,5 azaldı ve toplam 5 milyon 101 bin 669 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8 milyon 427 bin 639 adet olarak gerçekleşmişti.


2020 Haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artış ve 203.595 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci ülke olarak yer aldı.


Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 56,2 ile Portekiz, yüzde 49,4 ile Hırvatistan, yüzde 40,8 ile Litvanya'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre büyüme gösteren tek pazar yüzde 1,2 ile Fransa oldu. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54,4 ile Hırvatistan, yüzde 50,9 ile İspanya, yüzde 49,6 ile Portekiz'de görüldü. İlk altı ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

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