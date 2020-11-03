Otomobil satışlarındaki artış sürüyor

Türkiye'de otomobil pazarındaki artış devam ediyor. Eylül ayında 71 bin 296 adet otomobil satışı gerçekleşti. Ekim ayında ise 76 bin 341 adet otomobil satışı yapılırken, aylık artış oranı yüzde 7,07 olarak hesaplandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Ocak-Ekim dönemi Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Eylül ayında 71 bin 296 adet otomobil satışı gerçekleşti. Ekim ayında ise 76 bin 341 adet otomobil satışı yapılırken, aylık artış oranı yüzde 7,07 olarak hesaplandı.

Ocak-Ekim dönemi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,1 artarak 588 bin 354 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 73,1 oranında artarak 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Ekim ayında yüzde 93,0, otomobil pazarı yüzde 90,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 102,6 oranında arttı.

Ekim ayı verileri

2020 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ekim ayına göre yüzde 93 artarak 94 bin 733 adet oldu.

Söz konusu ayda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,9 artarak 76 bin 341 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 102,6 artarak 18 bin 392 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,7 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,0 arttı.