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Otomobil tarlaya uçtu: Biri bebek 5 ağır yaralı

Silivri-Çerkezköy yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Kazada biri bebek 5 kişi ağır yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BTT 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirilirken, jandarma ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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