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Otomobil tutkunu kanser hastası minik için yüzlerce otomobilden konvoy oluşturuldu

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Azat Akgüç’ün otomobillere olan tutkusu Büyük Aile Garajı Derneğini harekete geçirdi.

Uzun süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Azat Akgüç'ün otomobillere olan tutkusu Büyük Aile Garajı Derneğini harekete geçirdi. Minik Azat için yüzlerce otomobil sahibi bir araya gelerek konvoy oluşturdu. Gireceği zorlu ameliyat öncesi Konvoyla İstanbul'u gezen Azat'ın mutluluğu ise görülmeye değerdi.


İstanbul'da uzun süredir kanser tedavisi gören 7 yaşındaki Azat Akgüç'ün otomobillere olan tutkusu yüzlerce otomobil sahibini bir araya getirdi. Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavisi devam eden minik Azat için Büyük Aile Garajı Derneği özel bir sürpriz hazırladı.


Gireceği zorlu ameliyat öncesi Azat'a destek olmak isteyen yüzlerce kişi, otomobilini alıp Bağcılar Mahmutbey Mahallesin'de toplandı. Kilometrelerce uzunluğa ulaşan araç konvoyuyla İstanbul'u turlayan Azat, kendi için hazırlanan sürprizle moral topladı.


Mutluluğunu annesiyle paylaşan Azat Akgüç," Anne ben ünlü oldum, herkes beni çekiyor. Çok mutluyum" diyerek sevincini ifade etti.


Azat için bir araya geldiler


Azat'ın araçları çok sevdiğini öğrenen Ali Dikmen isimli vatandaş etkinliğe katılarak Azat'ı omzunda taşıdı. Etkinliği çok anlamlı bulduğunu ifade eden Dikmen,"Kanser hastası olan kardeşimiz arabaları seviyormuş bizde onun için bir güzellik yaptık. Bu kadar arkadaş bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

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