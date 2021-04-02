Otomobil ve hafif ticari araç pazarı son 10 yılın en iyi çeyreğini yaşadı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artarak 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Mart döneminde ise geçen yıla göre yüzde 57,0 oranında artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 artarak 42 bin 196 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 Mart ayında yüzde 92,8, otomobil pazarı yüzde 91,4 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 98,3 oranında arttı.

2021 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Mart ayına göre yüzde 92,8 artarak 96 bin 428 adet oldu. 2021 yılı Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 artarak 76 bin 357 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 98,3 artarak 20 bin 071 adet oldu.

Otmobil ve hafif ticari araç pazarı Mart ayının 10 yıllık verilerine göre en iyi çeyreğini yaşadı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlarına göre 42,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre en iyi çeyreğini yaşadı ve yüzde 49,6 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,8 arttı.