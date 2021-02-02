Otomobil ve hafif ticari araçlarda çarklar dönmeye başladı

Pandeminin getirmiş olduğu olumsuz hava ile sıfır otomobillerin üretimi neredeyse durmuştu. Bu durum 2. el araç fiyatlarının artmasına yol açmıştı. 2021 yılı Ocak ayına hızlı bir giriş yapan otomobil sektörü yükselişe geçti. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları arttı

Aynı zamanda otomobil satışlarında da bir artış gözlemlendi. 2021 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 oranında artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaştı.