Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları düşürdü

Sektör, sıfır otomobillerdeki indirimlerin ikinci ele de yansıyacağını bekliyor.

Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Düzenlemenin ikinci el otomobil fiyatlarına da düşüş olarak yansıması öngörülüyor.

Matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ve matrah genişletilecek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. Motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkan Yardımcısı Görkem Konu, "1 Aralık tarihinde yapılması beklenen ÖTV'de matrah düzenlemesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemenin hemen devreye alınması, piyasa açısından olumlu karşılandı. Çünkü hem satıcılar hem de vatandaşlar açısından bir beklenti oluşmuştu. Şimdi düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte alıcılar ona göre hareket edecektir" dedi.

"İkinci el otomobillere de indirim yansıyacaktır"

Matrah düzenlemesiyle araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el piyasasına da yansıyacağını ifade eden Konu, "Düzenlemeyle birlikte benzinli ve dizel araçlarda 595 bin liranın altındaki daha ziyade Türkiye'de üretilen B sınıfı araçları etkileyecek bir indirim gerçekleşti. Özellikle düz vites araçlarda ve yine B sınıfı bazı otomatik araçları etkileyen bir düzenleme oldu. Yüzde 6 ila yüzde 12 arasında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Bu durum sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için olumlu bir gelişme. Bu düzenleme sıfır araçları kapsıyor ancak ikinci el araçların aynı sınıf ve kategorilerine yüzde 5 civarında bir düşüş yansıyacaktır'' diye konuştu.

Görkem Konu, "Türkiye'de üretilen araçların bu düzenleme ile fiyatının düşmesi bekleniyor. Düzenleme 595 bin TL'nin üstündeki araçları etkilemiyor. 595 bin TL'nin altındaki araçların yeni yılda fiyatlarının bu sınırı geçme durumu olursa fiyat artışları tekrar yaşanabilir. Şuanın araç almak için uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Bu düzenlemeyle araçlar eski vergi dilimlerine geri geldi diyebiliriz. Dünyada enflasyon sıkıntısı sürüyor. Buna bağlı olarak çip krizi, enerji maliyetlerinin çok fazla artması gibi nedenlerden dolayı, dövizde bir oynaklık olmasa dahi araç fiyatları artabiliyor. Önümüzdeki dönemde maliyet artışlarıyla tekrar düzenleme gerekebilir" şeklinde konuştu.

Düzenleme sonrası birçok model otomobilde fiyatlar düştü. Fiat Egea eski fiyatı 402 bin TL'den 355 bin 500 TL'ye, Renault Clio marka otomobil 448 bin TL'den 373 bin TL'ye geriledi. Renault Megane otomobil 573 bin 900 TL'den 542 bin TL'ye, Hyundai i20 model otomobil de 437 bin TL'den 364 bin 100 TL'ye geriledi.