Otomobilde yeni trend; hibrit

Araştırmalara göre her 100 kişiden 34'ü hibrit araç istiyor.

Dünyada artık dizel trendleri giderek azalmaya başladı. Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un açıklamalarına göre Avrupa'da dizel satışları yüzde 30'lara düştü. Türkiye'de de durum benzer. Ülkemizde 2015'te 61.7 olan dizelin payı, 2016'da 61.5'e, 2017'de ise 60.67'ye geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2018 sonunda dizel otomobil satışları pazardaki düşüşe paralel olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azaldı. Bu dönemde 282 bin 497 adet dizel otomobil satıldı. Avrupa'da dizelin payını çok hızlı bir şekilde elektrikli ve hibrit otomobiller alıyor. Türkiye'de ise elektrikli ve hibrit otomobillere yönelik vergi teşvikleri olsa da talep beklentilerin çok altında seyrediyor. 2018 sonunda Türkiye'de 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Buna rağmen iç pazarda Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak özellikle hibrit (hem benzinli hem elektrikli motor) otomobiller konusunda ciddi yatırımlar yapılıyor.

Hibrit araçlara ilginin arttığı konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Haydar Bozkurt, dünyada artık dizel trendlerinin yol olmaya başladığını belirterek, “Avrupa'da dizel satışları yüzde 30'lara kadar düşmüş durumda. Bütün dünya ile birlikte Türkiye'de de hibrit çok daha fazla merak ediliyor. Son yıllarda yaptığımız araştırma ve analizlerde, hibriti bilen insan sayısında da çok ciddi artış var. 2 yıl önce Türkiye'de ‘Hibrit alırım' diyenlerin oranı yüzde 2 iken, bugün yüzde 34'e çıktı” dedi.

Hibrit tercihinin çok ciddi oranda arttığını söyleyen Haydar, “Bu dünyada da böyle. Biz de çok avantajlıyız. Çünkü bizim toplumumuz yeni teknolojilere çok hızlı adapte oluyor. Hibrit motorlu versiyonlarımız vergi teşviki kapsamında yer alıyor. Bu bizim elimizi biraz rahatlatıyor. Bunun avantajını kullanacağımızı düşünüyoruz. Çünkü insanlar hibriti öğrendikçe dizel almayı çok anlamlı bulmuyor. Vergi teşviki olduğu için fiyatlar kıyasladığımda hibritler makul seviyeye gelmiş oluyor. O zaman neden hibrit olmasın demeye başlıyorlar. Tabi bir de ilave olarak pazara iddialı 4-5 yeni model gelince bu tercihler artacaktır” diye konuştu.

ÖTV kolaylıkları en büyük etkenlerden

Hibrit araçların tercih edilmesindeki nedenlerden biri de ÖTV'de sağlanan kolaylıklar ile oluşan fiyat avantajları. Hali hazırda uygulanan yüzde 40 civarındaki ÖTV teşvikleri bu araçlara yönelimi daha da artırıyor. Söz konusu teşvikle beraber 250 bin TL değerinde bulunan bir araç, 141 bin TL'ye satın alınabiliyor.

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bugün markanın fabrikasında yeni hibrit aracın hattan çıkış törenine katılacak. Aracın fiyatı ise 14 Şubat'ta açıklanacak.