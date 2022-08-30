Otomobilden cep telefonu ve çanta çalan şahıslar yakalandı

Küçükçekmece'de otomobilin içinde bulundan 1 adet çanta ve 3 adet cep telefonu çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 28 Ağustos tarihinde Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. 3 şahıs otomobille adrese gelerek sokakta park halinde bulunan bir otomobil içerisinden 1 adet çanta ve 3 adet cep telefonu çaldı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde güvenlik kamera görüntülerinin inceleyen polis ekipleri 3 şahsın otomobille adrese geldikleri, park halinde olan bir otomobil içerisinden 1 adet çanta ve 3 adet cep telefonu çaldıkları ve akabinde araçla bölgeden uzaklaştıklarını görüldü.

Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen M.T.(22) , Ö.U. (17) ve A.A. (17) isimli şüpheliler aynı gün Küçükçekmece'de bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, “Otodan Hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Üç şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.