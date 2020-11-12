Otomobilin çarptığı kadının üzerine montunu örttü

Beyoğlu'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Kazada yere savrularak yaralanan kadını çevredeki vatandaşlar bir an olsun yalnız bırakmazken, sağlık ekipleri gelene kadar bir vatandaş montunu üzerine örttü.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Beyoğlu Sütlüce Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan 51 yaşındaki Güldane Halil, cadde üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Kadın tam geçeceği esnada 07 AFV 442 plakalı otomobil kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının çevresinde önlem alarak trafik akışını sağladı. Sağlık ekipleri gelene kadar ise vatandaşlar yaralı kadının başında bekledi.

Vatandaş yaralı kadına montunu örttü

Vatandaşların bir an olsun yalnız bırakmadığı kadına bir vatandaş ise montunu örttü. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından yaralı kadına müdahale edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulans yola çıkacağı esnada kadının eşi koşarak olay yerine geldi. Eşini gören adam, rahat bir nefes almasının ardından hastaneye gitti.

Sürücü de polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.