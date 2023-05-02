Otomobiliyle köpeği ezdi, umursamadan yoluna devam etti

Büyükçekmece'de araç sürücüsü, yol kenarında yatan köpeği ezerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yaralı köpeği tedavi için veterinere götürürken, polis ekipleri kısa sürede İ.K. isimli sürücüyü yakaladı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Büyükçekmece Pınartepe Mahalle'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallelinin beslediği 16 yaşındaki sokak köpeği "Emel", cadde üzerinde yattığı sırada otomobiliyle yoldan geçen İ.K. isimli sürücü tarafından ezildi. Acı içinde kıvranan köpeği gören mahalle sakinleri, tedavi için Emel'i veterinere götürdü. Sağ ve sol ayaklarında ağır yaralar oluşan köpeğin durumunun halen ağır olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri polis ekiplerine şikayette bulunurken, kısa sürede araç sürücüsünü yakaladı. İ.K. isimli şahsın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

“Etrafta insan kılıklı bir sürü yaratık var. Artık bu hayvanların eziyeti bitsin”

Mahalle sakinlerinden Özlem Diktürk Ergun, “Bizim burada baktığımız 6 tane can dostumuz var. Köpeğimiz 'Emel'de bunlardan birisiydi. Aralarında en yaşlısıydı. Sokağın kenarında yatıyordu. Bir araç hiç acımadan bilinçli bir şekilde hayvanı altına aldı ve ezdi. Ön ve arka sağ patileri paramparça oldu. Yarın ameliyat olacak fakat 16 yaşında olduğu için anesteziyi kaldırabilir mi bilemiyoruz. Gerekli kurumlara şikayetlerimizi bildirdik. Sonuçlanmasını bekliyoruz. Artık bu hayvanların bu eziyeti bitsin. Etrafta insan kılıklı bir sürü yaratık var. Ben bir vatandaşım ve aynı zamanda bir hayvan severim. Öyle ki hayvanı olup da hayvan sevmeyen birisi değil, hayvanı olup gerçek bir hayvan severim. Çünkü hayvanı olup da dışarıdaki hayvanları yok sayan bir sürü insan var. En kısa zamanda bunu yapanın bulunmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bugün Emel yarın bir başka bir hayvan aynı eziyete maruz kalacak. Artık bu canlıların, insanlardan çektiği zulüm bitmeli” dedi.