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Otomobiliyle önce duvara çarptı sonra olay yerinden kaçtı

Beyoğlu’nda otomobiliyle bir evin duvarına çarpan sürücü, ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Beyoğlu'nda otomobiliyle bir evin duvarına çarpan sürücü, ardından aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.


Kaza, saat 21.00 sıralarından Beyoğlu İlçesi Hacı Ahmet Mahallesi Mezarlık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 N 0434 plakalı otomobil kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaput kısmı zarar gören otomobilde hasar meydana geldi.


Otomobil ile duvara çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü izini kaybettirdi. Kazanın olduğunu gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahalle sakinleri otomobili duvar kısmından alarak düz bir alana getirdi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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