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Otomobille çarpışan minibüs direğe çarptı: 7 yaralı

Küçükçekmece’de otomobille çarpışması sonucu kontrolden çıkan minibüs, kent güvenlik kamerası direğine çarparak durdu.

Küçükçekmece'de otomobille çarpışması sonucu kontrolden çıkan minibüs, kent güvenlik kamerası direğine çarparak durdu. Kazada 7 kişi yaralanırken, trafikte yoğunluk oluştu.


Kaza, saat 17.15 sıralarında Küçükçekmece Hürriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 DJS 231 plakalı Citroen marka araç sol şeritten sağ şeride ani geçiş yapınca sağ şeritte içindeki yolcularla seyir halinde olan minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 M 5341 plakalı minibüs, yol ayrımında bulunan kent güvenlik kamerası direğine çarparak durdu. Kazada minibüste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan minibüsün çekici ile yoldan kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

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