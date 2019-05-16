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‘Otomobillerin Hayatı' sergisi açıldı

Endüstri ürünleri tasarımcısı Umur Dedekoca’nın “Otomobillerin Hayatı” isimli dördüncü sergisi Maltepe Belediyesi Prof.

Endüstri ürünleri tasarımcısı Umur Dedekoca'nın “Otomobillerin Hayatı” isimli dördüncü sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.


Küçük yaşlarından itibaren otomobillere ilgisini resimlerine taşımaya karar verdiğini ifade eden Endüstri ürünleri tasarımcısı Umur Dedekoca, “Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Otomobil tasarımlarına ilgim nedeniyle Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nü bitirdim. Bu sergimde hayalini kurduğum otomobilleri, otomobil tutkumu insanlara sunmayı amaçladım” dedi.


Sergide Dedekoca'nın klasik otomobil tutkusunu resmettiği eserleri ve farklı dönemlere ait otomobil tabloları da yer aldı. Dedekoca'nın sergisi 20 Mayıs'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ve otomobil tutkunlarının ziyaretine açık olacak.

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