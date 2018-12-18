Otomotiv devlerinde Türk imzası

Bu çerçevede dünyaca ünlü otomotiv devleri, araç üretiminde kullandıkları bazı parçaları Türkiye'den tedarik ediyor.

Ürettiği parçaları ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan Tuğçelik Alüminyum'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz hizmet verdikleri markalar arasında dünyaca ünlü otomotiv devlerinin yer aldığını söyledi. Nergiz, Jaguar ve Land Rover gibi dünyaca bilinen markaların bu listede yer aldığını belirterek, 2018 yılında teslim edecekleri dış kaynaklı siparişlerin 21 milyon 400 bin euro seviyesinde olmasını hedeflediklerini kaydetti.

“İhracatımız 40 milyon euroya ulaşacak”

Şirket olarak, 2015 yılında yaptıkları 5 yıllık program neticesinde 25 milyon euroluk yatırım yaptıklarını belirten Nergiz, “Bu sayede 3 milyon euro ile başlayan ihracatımız, 2 yıl içinde elimizdeki mevcut kontratlarla 40 milyon euronun üstünde yıllık ciroya ulaşacak. 2019 yılı içerisinde ilk 5 yıllık yatırımın ödemeleri sonlanacaktır. 2019 ve sonrasındaki 5 yıl da, yeni nesil elektrikli araçlara parça üretmek içinde bina hariç 30 milyon euroya yakın yeni bir üretim tesisi oluşturmayı planlamaktayız. Planlanan tesis tam kapasite üretime ulaştığında alüminyum sektöründeki yıllık ciromuz 100 milyon euronun üstüne çıkacaktır” dedi.

“Yurt dışı bağımlılığını minimuma indireceğiz”

Üretim de ihtiyaç duyulacak hammadde ve saf malzemenin yüzde 90'ını yurt içinden yerli kaynaklardan sağlayarak, yurtdışı bağımlılığı minimum seviyede bırakmayı hedeflediklerini kaydeden Mehmet Nergiz, “Üretimimizin büyük bir kısmını Avrupa bölgesine yapılacak ihracatlar oluşturacaktır. İkinci basamak yatırımlar için 4 milyon euro üzerinde hat ve ekipman siparişi verilmiş olup 2019 son çeyreği ve 2020'de ilk hatların üretime başlamasını planlamaktayız. Yatırımların devamlılığı için uygun şartların oluşmasını yakından takip ediyoruz. Bu sebeple yatırımlarımız uzun vadeli ve uygun finansman kaynakları bulduğumuz sürece devam etmekteyiz” açıklamasında bulundu.