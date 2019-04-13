Otomotivde ‘topukların' sesi yükseliyor

Kadınlar, artık sektörde tepeden aşağıya kadar çeşitli sorumluluklar üstleniyor.

Kadının işgücüne katılımını artırmak içi atılan teşvik adımları meyvelerini veriyor. En çok hizmet sektöründe iş imkanı yakalayan Türkiye'deki kadınlar otomotiv sektöründe de kendilerine yer edinmeye başladı. Kreş sayılarının artırılması gibi adımlarla birlikte kadının ekonomiye ve iş gücüne daha fazla çekilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede hükümet, 2023 yılına kadar Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41 olarak belirledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,8'ini oluşturan kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından az ve kadınlar en çok hizmet sektöründe görev alıyor. Kadın, an itibariyle yüzde 56,1 oranla en fazla hizmet sektöründe görülüyor. Bu rakam sanayi sektöründe yüzde 15,6 olarak görülüyor. Son dönemlerde Türkiye ekonomisine yüzdesel anlamda yüksek oranda katkı sağlayan otomotiv sektöründe ‘kadın' sesi artıyor.

“Değişebilir, değiştirebilir, hatta lider olabiliriz”

Kadınlar otomotiv sektöründe karar alma, yürütme ve halkla ilişkiler gibi bir çok rol üstleniyor. Bu isimlere tepeden bir örnek Sismak Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özge Özen Kural, “Ülkemizin gelişmeye ve büyümeye ihtiyacı olduğu açık. Bunun için kaynağımız da mevcut. Değişebilir, değiştirebilir, hatta lider olabiliriz” dedi.

“Cesaretlerini asla kaybetmesinler”

Autoliv Türkiye Satış Müdürü Şule Sarıkaya, kadınların cinsiyetlerinin ‘ayrım veya ayrıcalık sebebi' olmadığını şahsen benimsemeleri gerektiğinden bahsederek, “İş hayatının Kadın-erkek ayrımı yapmaksızın kimse için çok kolay olmadığını kabul ederek bu yola girmelerini ve cesaretlerini asla kaybetmemelerini öneririm” şeklinde görüş bildirdi.

“Takım çalışmasına yatkınlık bizleri başarıya götürüyor”

Her zaman iş hayatında başarının Kadın-erkek ayrımından değil, kişinin performansından geldiğine inandığını dile getiren Canel Otomotiv Kalite Müdürü Gökben Yalta, “Bununla birlikte kadınların kadınların sahip olduğu; duygusal zeka, iletişim yeteneği ve bu doğrultuda takım çalışmasına yatkınlık bizleri başarıya götürüyor” ifadelerini kullandı.

“Çalışan kadın sayısının artması önceliklendirilmeli”

Coşkunöz Holding Kurumsal İletişim Kısım Müdürü Janset Beklen, sektörde çalışan Kadın oranını yüzde 25 olarak açıklarken, kadınların hem evde hem de işte çeşitli sorumluluklar üstendiğini söyledi. Beklen, çalışan kadın sayısının artmasının önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı.