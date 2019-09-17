Otonom araçlara ilgi duyuyoruz

'Türkiye Otomotiv Tüketicileri Araştırması İleri Araç Teknolojileri Raporu'nun sonuçları dikkat çeken bulguları ortaya koydu. Otonom araçlara ilişkin tüketici ilgisine ilişkin küresel çapta yapılan incelemeden elde edilen bilgilere göre, Türkiye'nin yüzde 67 tüketici ilgisi ile Almanya, İngiltere ve Amerika'yı geride bıraktığı saptandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Deloitte Türkiye'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile ortaya çıkarılan 'Türkiye Otomotiv Tüketicileri Araştırması İleri Araç Teknolojileri Raporu'nun sonuçları açıkladı. Araştırma ile tüketicilerin gelişmiş ve ileri teknoloji araç teknolojilerine ilişkin kritik konulara bakış açısını ortaya konuldu. Deloitte Türkiye Tüketim Endüstrisi ve otomotiv Sektör Lideri Özkan Yıldırım düzenlenen basın toplantısında raporun detaylarını paylaştı.

Araştırma Türkiye'den yaklaşık 3 bin otomotiv tüketicisinin katılımıyla yapıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 90'ı erkek yüzde 10'u kadın tüketicilerden oluştu. Araştırmaya katılan tüketicilerin yaş dağılımlarını incelendiğinde; katılımcıların yüzde 53'ü Y kuşağı (24-42 yaş aralığı), yüzde 45'i X kuşağı ve 55 yaş üzeri, yüzde 2'sini ise X kuşağı (18-24 yaş aralığı) oluşturdu.

Mobiliteden beklenti; hız

Araştırmada tüketicilere mobiliteden beklentileri soruldu. Katılımcıların yüzde 36'sı mobiliteden hız, yüzde 21'i güvenlik, yüzde 15'i konfor, yüzde 14'ü maliyet ve yüzde 10'luk kısım diğer aktiviteleri belirtti. Raporda, Türkiye'de çeşitli mobil uygulamalardan araç çağırma servislerinin kullanım oranları da öne çıktı. Buna göre, katılımcıların yüzde 62'si araç çağırma faaliyetinde bulunmuyor.

Tüketiciler fonksiyonellik istiyor

Araştırma kapsamında katılımcılara ‘Fonksiyonellik mi , konfor mu ?' sorusu iletildi. Katılımcıların yüzde 59'u bu soruya ‘fonksiyonellik' derken, yüzde 41'lik kesim ise ise ‘konfor'u seçti.

Türkiye otonom araçlara ilgi yüksek

Sürücüsüz otomobil devrimi henüz tam olarak gerçekleşmese de rapordan elde edilen bilgiler, Türkiye'deki tüketicilerin otonom araçlara ilgili olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 67'si otonom araçlara karşı ilgili duyduğunu belirtirken yüzde 23'ü otonom araçlara ilgi duymadığını belirtiyor.

Tüketicilere bağlantılı araçlara ve verilere izinsiz erişim konusunda da sorular yöneltildi. Yüzde 75'lik bir oranla tüketiciler bağlantılı araçların faydasına inanıyor ancak yüzde 57'lik oranla da bu verilerin izinsiz olarak kullanılmasında bir takım olumsuzluklar doğacağını düşünüyor.

Otonom araçlara ilişkin tüketici ilgisine ilişkin küresel çapta yapılan incelemede, Türkiye'nin yüzde 67 tüketici ilgisi ile Almanya, İngiltere ve Amerika'yı geride bıraktığı raporda belirtiliyor.

Tüketicilerin bir sonraki araç tercihlerinde SUV öne çıktı

Araştırmada tüketicilere bir sonraki araçlarındaki tercihleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 55'i bir sonraki araçlar için SUV tercih ederken ikinci tercih olarak yüzde 24'lük oranla sedan araçlar öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 8'i de bir sonraki tercihini hatchback araçlardan yana kullanacaklarını belirtiyor.

Motor tiplerinde ise tüketicilerin yüzde 45'lik oranla en fazla hibrit motor tipini ilgi göstereceği ortaya çıkıyor. Tüketicilerin bir sonraki araçları için ikinci tercihleri ise yüzde 23 ile elektrikli motordan yana.